В Британии считают нужным «призвать к ответу» ресурсы, подобные RT, Sputnik

«Частью нашего ответа (на действия России — ред.) cо стороны НАТО и Запада должны стать более активные действия, направленные на борьбу с ложной реальностью, создаваемой с помощью дезинформации в советском стиле», — сказал Фэллон, выступая в четверг в университете St Andrews в Шотландии с большой речью, посвященной России.

«Ложь может пересечь полмира, пока правда надевает сапоги. Мы должны призвать к ответу информационные ресурсы, подобные RT и Sputnik. В 2015 году Ofcom постановил, что содержание эфиров RT “либо cущественно вводило в заблуждение, либо не было должным образом объективно” в вопросах, касавшихся Сирии и Украины. За гранью иронии то, что одна из этих программ называлась Truthseeker (“Правдоискатель”)», — утверждает Фэллон.

В своей речи Фэллон упомянул RT и Sputnik несколько раз в аналогичном контексте.