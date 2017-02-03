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02:01 (мск), источник: РИА Новости

В Британии считают нужным «призвать к ответу» ресурсы, подобные RT, Sputnik

ЛОНДОН, 3 фев — РИА Новости, Мария Табак. Глава Минобороны Великобритании считает необходимым «призвать к ответу» «информационные ресурсы, подобные RT и Sputnik».

Источник: РИА Новости

«Частью нашего ответа (на действия России — ред.) cо стороны НАТО и Запада должны стать более активные действия, направленные на борьбу с ложной реальностью, создаваемой с помощью дезинформации в советском стиле», — сказал Фэллон, выступая в четверг в университете St Andrews в Шотландии с большой речью, посвященной России.

«Ложь может пересечь полмира, пока правда надевает сапоги. Мы должны призвать к ответу информационные ресурсы, подобные RT и Sputnik. В 2015 году Ofcom постановил, что содержание эфиров RT “либо cущественно вводило в заблуждение, либо не было должным образом объективно” в вопросах, касавшихся Сирии и Украины. За гранью иронии то, что одна из этих программ называлась Truthseeker (“Правдоискатель”)», — утверждает Фэллон.

В своей речи Фэллон упомянул RT и Sputnik несколько раз в аналогичном контексте.

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Европарламент принял резолюцию о противодействии внешней пропаганде

С конца прошлого года тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать и в Великобритании, и в других европейских странах. В ноябре Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы агентство Sputnik и телеканал RT. В тот же день эксперт исследовательского центра Henry Jackson Society при парламенте Великобритании Эндрю Фоксалл представил доклад, в котором заявил о необходимости вынесения на суд общественности контактов британцев с российскими СМИ или представителями российских властей.

В принятой ЕП резолюции «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон», ряд положений которой граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждается, что РФ якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества. В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд «Русский мир» и подведомственное российскому МИД федеральное агентство «Россотрудничество».

Президент РФ Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.

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