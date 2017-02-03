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00:51 (мск), источник: ТАСС

Постпред США при ООН: санкции против РФ должны сохраняться, пока Крым не вернется Украине

ООН, 3 февраля. /ТАСС/. Санкции против России должны сохраняться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли во время своего первого выступления в этой должности на заседании Совета Безопасности международной организации.

Источник: AP 2016

«Крым — это часть Украины, — утверждала она. — Введенные нами санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока РФ не вернет Украине контроль над полуостровом».

«Мы хотим улучшения отношений с Россией», — сказала Хейли, при этом бездоказательно обвинив Москву в «агрессии», «оккупации» и «военной интервенции». По ее версии, ситуация на Украине «требует осуждения российских действий».

«Эскалация насилия (на Украине — прим. ТАСС) должна прекратиться», — отметила новый постпред США при ООН, заявив, что Вашингтон поддерживает украинский народ и Минские договоренности. По мнению Хейли, до тех пор, пока Россия и республики Донбасса, которых постпред назвала «сепаратистами», «не будут уважать территориальную целостность и суверенитет Украины», кризис в этой стране «будет продолжаться».

Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет 11 марта 2014 года на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

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