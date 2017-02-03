Белый дом призвал Израиль не афишировать строительство на оккупированных землях
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Белый дом призвал
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Белый дом призвал
«Президент Трамп дал понять, что он очень заинтересован в заключении сделки, которая положит конец
После инаугурации Трампа власти Израиля анонсировали строительство нескольких тысяч домов на оккупированных палестинских землях. Это решение противоречит резолюции СБ ООН, которая признала такие постройки незаконными и призвала Израиль немедленно их прекратить.
15 февраля президент США должен принять в Вашингтоне