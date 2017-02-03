Аналитики прокомментировали новые правила санкций США против ФСБ России

Минфин США в четверг снял некоторые ограничения на транзакции с ФСБ, что было истолковано в американских СМИ как ослабление санкций. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он «ничего не ослаблял».

«Это не Трамп ослабляет санкции. Появились непредвиденные последствия, Офис по контролю за иностранными активами (министерства финансов США — ред.) стал их решать», — написал Лорбер в Twitter.

«Новая генеральная лицензия разрешает лицам из США, которые отправляют технологические продукты в Россию (это разрешено) получать сертификаты, лицензии и так далее от ФСБ, чтобы продолжать экспортировать эти товары в Россию», — добавил Лорбер. «Однако когда ФСБ попало в список санкций, получение таких лицензий оказалось запрещено, и экспортеры США больше не могли посылать товары», — пояснил эксперт.

«Очевидно, Офис по контролю за иностранными активами получил достаточно много конкретных запросов на лицензии, что они решили выпустить соответствующую генеральную лицензию», — пояснил, в свою очередь, в Twitter Сэм Катлер, старший аналитик фирмы Horizon Client Access, занимающейся санкциями. «Указ (Обамы о санкциях — ред.) не был направлен на то, чтобы затруднить экспорт США в Россию, его целью было ФСБ», — добавил он.

Министерство финансов США в четверг сообщило об изменении санкционного режима против ФСБ России, введенного в связи с обвинением ведомства в причастности к кибератакам.

В опубликованном на сайте Минфина документе отмечается, что теперь разрешается «запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения», выданные ФСБ России на «продукты информационных технологий». При этом общая стоимость оплаты не должна превышать пять тысяч долларов в год. Какие именно технологии имеются в виду, не уточняется.