Приморских спасателей приписали к Сибирскому центру МЧС

С 1 февраля 2017 года подразделения МЧС на Дальнем Востоке, в том числе и Главное управление МЧС по Приморскому краю, перешли в подчинение Сибирского регионального центра. Дальневосточный региональный центр МЧС ликвидирован."Вести Приморье сообщают об этом со ссылкой на сообщение сайта центра.

Это очередной этап реформирования управленческой структуры министерства по чрезвычайным ситуациям. На безопасности жизнедеятельности населения и территории Дальнего Востока ведомственные изменения никак не отразятся, подчеркивается в сообщении.

С 1-го февраля 2017 г. 9 главных управлений МЧС России по субъектам Дальневосточного федерального округа, а также Амурский спасательный центр МЧС России, Камчатский спасательный центр МЧС России, Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России и Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России переподчиняются Сибирскому региональному центру (г. Красноярск).

Согласно ведомственных распорядительных документов, Дальневосточный региональный центр МЧС России подлежит ликвидации. МЧС России обеспечит личному составу Дальневосточного РЦ выполнение всех социальных обязательств.

Как уже сообщалось, Президент России Владимир Путин снял с должности двух генералов Дальневосточного регионального центра МЧС, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на документ, опубликованный в четверг, 2 февраля, на официальном портале правовой информации.