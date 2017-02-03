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02:37 (мск), источник: ТАСС

Чуркин предложил Лондону «очистить совесть», вернув аннексированные территории

ООН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин посоветовал в четверг Великобритании «очистить совесть» и вернуть аннексированные страной территории, после чего «рассуждать на другие темы».

Таким образом дипломат отреагировал на утверждения своего британского коллеги Мэттью Райкрофта, касающиеся статуса Крыма.

На заседании Совета Безопасности ООН Райкрофт пытался возложить на Москву ответственность за возникновение кризиса на Украине, который, по его мнению, начался с воссоединения Крыма с Россией.

«Не могу вновь не напомнить, что все началось с государственного переворота, во многом при поддержке извне. А что касается позиции представителя Соединенного Королевства, то хочу посоветовать: верните Мальвинские (другое название Фолклендские — прим. ТАСС) острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста, и сможете рассуждать на другие темы», — сказал Чуркин.

На встрече СБ ООН тему Крыма затронула и новый постпред США Никки Хейли, которая заявила, что введенные Вашингтоном против России санкции останутся в силе пока Москва не вернет Украине контроль над полуостровом.

В ответ Виталий Чуркин напомнил ей о конституции Соединенных Штатов, в которой, по его словам, «прозвучали такие замечательные исторические слова: «мы, народ». «Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме. 93% населения проголосовало за воссоединение с Россией, от которой Крым был отторгнут несправедливо и незаконно. Кстати, это волеизъявление впоследствии было подтверждено различными опросами общественного мнения, проведенными соответствующими западными институтами», — указал постпред РФ.

Комментарии
1
Александр Петров
Молодец Чуркин истиный борец за Россию
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