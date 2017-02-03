В США планируют отменить запрет на оружие психически нездоровым американцам

Против выступили 180 членов палаты.

Ограничения на владение оружием психически нездоровыми американцами ввел экс-президент страны Барак Обама в 2015 году.

Могущественная Национальная стрелковая ассоциация, представляющая оружейное лобби, назвала ограничения обременительными для индустрии производства оружия. Председатель юридического комитета палаты представителей Боб Гудлатте охарактеризовал распоряжение Обамы как «дискриминационное», поскольку оно лишает психически больных американцев их конституционного права.

Чтобы мера об отмене ограничений стала законом, ее должен одобрить сенат и подписать президент Дональд Трамп.