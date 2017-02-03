В США планируют отменить запрет на оружие психически нездоровым американцам

Против выступили 180 членов палаты.
Ограничения на владение оружием психически нездоровыми американцами ввел экс-президент страны Барак Обама в 2015 году.
Могущественная Национальная стрелковая ассоциация, представляющая оружейное лобби, назвала ограничения обременительными для индустрии производства оружия. Председатель юридического комитета палаты представителей Боб Гудлатте охарактеризовал распоряжение Обамы как «дискриминационное», поскольку оно лишает психически больных американцев их конституционного права.
Чтобы мера об отмене ограничений стала законом, ее должен одобрить сенат и подписать президент Дональд Трамп.
Право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к американской конституции, которая запрещает ограничивать население во владении оружием. Тем не менее, в США действуют ряд федеральных и местных законов, де-факто ограничивающих свободное ношение оружия. По числу «стволов» на душу населения США превосходят все развитые страны.