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03:39 (мск), источник: Губерния онлайн

Перспективы сотрудничества обсудили представители префектуры Хоккайдо и члены правительства Хабаровского края

Перспективы сотрудничества между префектурой Хоккайдо (Япония) и Хабаровским краем обсудили в правительстве региона.

«У нас уже есть истории успеха работы японских компаний в рамках ТОР. В ТОР “Хабаровск” построен тепличный комплекс по круглогодичному выращиванию овощей с участием японской корпорации JGC. В 2017 году планируется двукратное увеличение производственных мощностей комплекса. В прошлом году в Хабаровске открылся официальный дилерский центр “Лексус” при участии одной из японских корпораций», — рассказал первый заместитель председателя правительства края Аркадий Мкртычев.

Стороны обсудили возможное сотрудничество в лесной отрасли. Также речь шла о студенческих обменах, профессиональных стажировках преподавателей. К тому же японская сторона заинтересовалась предложением по участию в проектах в рамках режима свободного порта, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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