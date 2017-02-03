WP: Белый дом отверг план Обамы по наступлению на «столицу» ИГ в Сирии

Ракка считается неофициальной «столицей» боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ, США и ряде других стран) в Сирии и вторым после иракского Мосула оплотом террористов в регионе. Город с населением около 300 тысяч человек был захвачен боевиками ИГ в 2013 году.

По данным издания, Обама 17 января, за три дня до передачи власти, распорядился передать штабу Трампа документ, в котором, в частности, предусматривалось вооружение курдских формирований и намечались тезисы для переговоров с турецкими властями, которые могли резко отреагировать на подобный шаг.

Газета пишет, что для администрации Трампа подход Обамы был слишком постепенным и лишенным риска. «Они предоставили информацию, но мы нашли в ней огромные дыры. Это плохая работа», — сказал газете представитель нового президента, который ознакомился с документом.

Также сообщается, что советники Трампа были возмущены тем, что проект наступления на Ракку не предусматривал координацию с Россией. По их мнению, команда бывшего президента так и не приступила к реализации своего плана, поскольку осознавала его неадекватность и не хотела нести ответственность за провал операции.

США вместе с союзниками с 2014 года проводят операцию против ИГ в Сирии и Ираке. В Сирии эта операция проводится без согласия властей страны. Россия, напротив, действует по просьбе Дамаска. При этом Вашингтон отказывается координировать свои действия по борьбе с ИГ с Россией, несмотря на неоднократные предложения Москвы.