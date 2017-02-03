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04:06 (мск), источник: РИА Новости

WP: Белый дом отверг план Обамы по наступлению на «столицу» ИГ в Сирии

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа отвергла план решительного наступления на сирийскую Ракку, подготовленный командой бывшего американского лидера Барака Обамы, пишет газета Washington Post.

Ракка считается неофициальной «столицей» боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ, США и ряде других стран) в Сирии и вторым после иракского Мосула оплотом террористов в регионе. Город с населением около 300 тысяч человек был захвачен боевиками ИГ в 2013 году.

По данным издания, Обама 17 января, за три дня до передачи власти, распорядился передать штабу Трампа документ, в котором, в частности, предусматривалось вооружение курдских формирований и намечались тезисы для переговоров с турецкими властями, которые могли резко отреагировать на подобный шаг.

Газета пишет, что для администрации Трампа подход Обамы был слишком постепенным и лишенным риска. «Они предоставили информацию, но мы нашли в ней огромные дыры. Это плохая работа», — сказал газете представитель нового президента, который ознакомился с документом.

Также сообщается, что советники Трампа были возмущены тем, что проект наступления на Ракку не предусматривал координацию с Россией. По их мнению, команда бывшего президента так и не приступила к реализации своего плана, поскольку осознавала его неадекватность и не хотела нести ответственность за провал операции.

США вместе с союзниками с 2014 года проводят операцию против ИГ в Сирии и Ираке. В Сирии эта операция проводится без согласия властей страны. Россия, напротив, действует по просьбе Дамаска. При этом Вашингтон отказывается координировать свои действия по борьбе с ИГ с Россией, несмотря на неоднократные предложения Москвы.

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