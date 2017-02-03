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04:07 (мск), источник: Интерфакс

Иран назвал провокацией обвинения США в нарушении резолюции СБ ООН

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Безосновательными и провокационными назвал представитель иранского МИД Бахрам Гасеми заявления США о том, что проводимые Ираном ракетные испытания являются нарушением резолюций СБ ООН.

«Обвинения, с которыми выступил советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, являются безосновательными, повторяющимися и провокационными», — заявил дипломат в пятницу.

После недавнего испытания Ираном баллистической ракеты Флинн сказал, что США «официально предупреждают» Иран и обвинил иранские власти в нарушении резолюции СБ ООН 2231, которая призывает Иран воздерживаться от испытаний ракет, способных нести ядерный заряд. Президент США не исключил военное решение иранской проблемы, также предлагалось ввести новые санкции против Ирана.

Вместе с тем, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в минувший вторник в интервью «Интерфаксу», что Тегеран не нарушает резолюцию СБ ООН по иранской ядерной программе. «Резолюция 2231 Совета безопасности ООН не содержит запрета Исламской республике Иран осуществлять подобную деятельность. В этой резолюции содержится только и исключительно призыв к Ирану воздерживаться от ракетных пусков с использованием соответствующих технологий, которые позволяли бы применить этот носитель для доставки ядерного боеприпаса», — пояснил замминистра.

Комментарии
1
Фарид
Вот вам и "козырь" ваш любимый Трамп, ждите вторжения в Иран...
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