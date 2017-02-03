Дальневосточный региональный центр МЧС ликвидируют в рамках ведомственной реформы
Начальник ДВРЦ уволен указом президента.
Начальник ДВРЦ уволен указом президента.
Дальневосточный региональный центр МЧС будет ликвидирован. Все спасательные центры и управления МЧС в регионе перешли в подчинение Сибирского регионального центра. Президент РФ Владимир Путин своим указом уже уволил начальника ДВРЦ, сообщает портал «Губерния».
Официальную информацию о ликвидации ДВРЦ МЧС разместила
«Сегодня в Хабаровске состоится встреча со СМИ начальника Сибирского РЦ, который ответит на все вопросы по этому поводу. Сразу могу сказать, что будет ликвидирован только сам региональный центр. Все остальные главные управления, пожарные части, спасательные отряды останутся в прежнем состоянии, но будут переподчинены другому центру», — прокомментировала начальник
Собеседница также подтвердила, что указом президента был освобожден от должности начальник ДВРЦ,