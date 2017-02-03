Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Лаборатории генетического тестирования обвинили в мошенничестве
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Огромный 3-х километровый разлом появился в США (видео)
Дима Билан поделился семейным снимком
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
За несколько часов фото певицы собрало миллионы лайков
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
Ракета рухнула в жилой сектор: Украина сбила беспилотник ЕС - ДНР
Новейший украинский танк стал героем анекдотов
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
"Прекратите себя так вести!": Васильев возмутил Долину
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
8Испанские демоны пробуждают весну
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
04:20 (мск), источник: Губерния онлайн

Дальневосточный региональный центр МЧС ликвидируют в рамках ведомственной реформы

Начальник ДВРЦ уволен указом президента.

Источник: fareast.mchs.ru

Дальневосточный региональный центр МЧС будет ликвидирован. Все спасательные центры и управления МЧС в регионе перешли в подчинение Сибирского регионального центра. Президент РФ Владимир Путин своим указом уже уволил начальника ДВРЦ, сообщает портал «Губерния».

Официальную информацию о ликвидации ДВРЦ МЧС разместила пресс-служба Сибирского регионального центра, в подчинении которого теперь оказались не только все структуры МЧС на территории Дальнего Востока, но и спасатели из уральских подразделений. В сообщении отмечается, что МЧС России обеспечит сотрудникам ликвидируемого центра выполнение всех социальных обязательств.

«Сегодня в Хабаровске состоится встреча со СМИ начальника Сибирского РЦ, который ответит на все вопросы по этому поводу. Сразу могу сказать, что будет ликвидирован только сам региональный центр. Все остальные главные управления, пожарные части, спасательные отряды останутся в прежнем состоянии, но будут переподчинены другому центру», — прокомментировала начальник пресс-службы ДВРЦ Екатерина Потворова.

Собеседница также подтвердила, что указом президента был освобожден от должности начальник ДВРЦ, генерал-лейтенант Александр Соловьев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Житель Хабаровского края обокрал сестру в ее день рождения
Постпред США при ООН выступила за сохранение санкций против РФ
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Иран назвал провокацией обвинения в нарушении резолюции СБ ООН
Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву летальное оружие
Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
Франция: прокуроры заинтересовались выплатами детям Фийона
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как оборудовать удобную гардеробную?
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь