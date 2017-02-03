Постпред Украины при ООН заявил, что ВСУ в Авдеевке показали свою силу

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света.

Украина с 1 февраля на месяц стала председателем СБ ООН. По инициативе страны в четверг СБ ООН провел открытое заседание по ситуации на востоке Украины.

По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком. По словам главы ДНР Александра Захарченко, только за последние двое суток боев в Донбассе украинские силовики потеряли более 200 человек убитыми и ранеными.

«События вокруг Авдеевки расстроили ожидания России по разрешению конфликта в Донбассе военными средствами. Да, армия Украины доказала свою силу и возможность отразить российское наступление», — заявил Ельченко на заседании Совета. Однако он отметил, что за военные успехи «Украина платит крайне высокую цену».

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали наличие танков и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в контролируемой украинскими силовиками Авдеевке. Ранее украинские СМИ сообщили, что в Авдеевку вошли танки ВС Украины, сославшись на обнародованный в Twitter корреспондентом BBC видеоролик. На коротком видео запечатлены два танка без опознавательных знаков на фоне многоэтажных жилых домов. Вокруг боевых машин стоят военные в форме без шевронов, позади боевых машин — белый внедорожник с флагом ОБСЕ.

Ранее в Минобороны Украины заявили также заявили, что «метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман озвучил на заседании сообщения о жертвах среди гражданского населения, «в том числе, по меньшей четырех смертях с момента эскалации ситуации 20 января и тяжелых потерях среди сражающихся с обеих сторон».