Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В болезни Альцгеймера обвинили грязный воздух
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Ракета рухнула в жилой сектор: Украина сбила беспилотник ЕС - ДНР
Новейший украинский танк стал героем анекдотов
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
"Прекратите себя так вести!": Васильев возмутил Долину
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
8Испанские демоны пробуждают весну
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
05:04 (мск), источник: РИА Новости

Постпред Украины при ООН заявил, что ВСУ в Авдеевке показали свою силу

ООН, 3 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. События вокруг Авдеевки продемонстрировали силу армии Украины и ее возможности, считает постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Источник: РИА Новости

Украина с 1 февраля на месяц стала председателем СБ ООН. По инициативе страны в четверг СБ ООН провел открытое заседание по ситуации на востоке Украины.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света.

Видео
Журналист снял на видео украинские танки в Авдеевке

По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком. По словам главы ДНР Александра Захарченко, только за последние двое суток боев в Донбассе украинские силовики потеряли более 200 человек убитыми и ранеными.

«События вокруг Авдеевки расстроили ожидания России по разрешению конфликта в Донбассе военными средствами. Да, армия Украины доказала свою силу и возможность отразить российское наступление», — заявил Ельченко на заседании Совета. Однако он отметил, что за военные успехи «Украина платит крайне высокую цену».

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали наличие танков и реактивных систем залпового огня (РСЗО) в контролируемой украинскими силовиками Авдеевке. Ранее украинские СМИ сообщили, что в Авдеевку вошли танки ВС Украины, сославшись на обнародованный в Twitter корреспондентом BBC видеоролик. На коротком видео запечатлены два танка без опознавательных знаков на фоне многоэтажных жилых домов. Вокруг боевых машин стоят военные в форме без шевронов, позади боевых машин — белый внедорожник с флагом ОБСЕ.

Ранее в Минобороны Украины заявили также заявили, что «метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман озвучил на заседании сообщения о жертвах среди гражданского населения, «в том числе, по меньшей четырех смертях с момента эскалации ситуации 20 января и тяжелых потерях среди сражающихся с обеих сторон».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему визит Путина в Венгрию обеспокоил Украину
Постпред США при ООН выступила за сохранение санкций против РФ
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Иран назвал провокацией обвинения в нарушении резолюции СБ ООН
Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву летальное оружие
Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
Франция: прокуроры заинтересовались выплатами детям Фийона
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Все россияне получили право на бесплатную землю
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь