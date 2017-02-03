Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Ученые раскрыли загадку человеческого роста
"Надо ждать беды": вице-премьер РФ о зарплатах ряда россиян
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Голый русский турист с ножом напал на прохожих в Таиланде (видео)
Фото известной певицы собрало миллионы лайков
Ракета рухнула в жилой сектор: Украина сбила беспилотник ЕС - ДНР
Новейший украинский танк стал героем анекдотов
На широкую ногу: Джонни Депп тратит $30 тысяч в месяц на вино
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина» для демонстрации силы
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
10:03 (мск), источник: РБК

СМИ назвали сроки введения безвизового режима между ЕС и Украиной

Безвизовый режим между Европейским союзом и Украиной будет одобрен в конце весны 2017 года, и уже летом начнет полноценно работать. Об этом со ссылкой на источники ​в Еврокомиссии и Совете ЕС сообщает издание «Европейская правда».

Источник: Reuters

«Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз», — рассказали собеседники издания.

«В мае, — как пишет “Европейская правда”, — [это решение поступит] на одобрение в Совете ЕС. А значит — выходим на июнь, как на дату начала работы безвизового режима», — уточняет издание.

При этом издание отмечает, что «теоретически» этот процесс можно затормозить «в любой точке». Предметами для споров при принятии подобного решения ​в Еврокомиссии и Совете ЕС, как рассказали источники «Европейской правды», могут стать согласование даты, с которой начнет действовать безвизовый режим с Украиной, а также «преамбулы решения», в которой, в частности, должно говориться «о механизме приостановки» данного режима и о «реформах на Украине».

Читайте также
Европарламент поддержал отмену виз с Грузией

Ранее, в декабре прошлого года, заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил о том, что введение Европейским союзом безвизового режима для Украины задерживается из-за Франции.

Такое заявление он объяснил тем, что отдельным странам — членам ЕС «трудно пересечь психологический рубеж» в вопросе «визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы».

Об отмене виз для граждан Украины страны —​​ члены ЕС предварительно договорились 17 ноября. Реализация этого соглашения стала возможной в начале декабря. Тогда был утвержден механизм приостановки действия этого режима.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Глава ДНР: "Россия решила пойти навстречу жителям республики"
Постпред США при ООН выступила за сохранение санкций против РФ
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Иран назвал провокацией обвинения в нарушении резолюции СБ ООН
Иностранные компании уходят из Китая
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
Процедура освидетельствования на опьянение будет изменена
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Все россияне получили право на бесплатную землю
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь