СМИ назвали сроки введения безвизового режима между ЕС и Украиной

«Чаще всего звучит предположение, что уже в июле украинцы будут ездить в ЕС без виз», — рассказали собеседники издания.

«В мае, — как пишет “Европейская правда”, — [это решение поступит] на одобрение в Совете ЕС. А значит — выходим на июнь, как на дату начала работы безвизового режима», — уточняет издание.

При этом издание отмечает, что «теоретически» этот процесс можно затормозить «в любой точке». Предметами для споров при принятии подобного решения ​в Еврокомиссии и Совете ЕС, как рассказали источники «Европейской правды», могут стать согласование даты, с которой начнет действовать безвизовый режим с Украиной, а также «преамбулы решения», в которой, в частности, должно говориться «о механизме приостановки» данного режима и о «реформах на Украине».

Ранее, в декабре прошлого года, заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил о том, что введение Европейским союзом безвизового режима для Украины задерживается из-за Франции.

Такое заявление он объяснил тем, что отдельным странам — членам ЕС «трудно пересечь психологический рубеж» в вопросе «визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы».

Об отмене виз для граждан Украины страны —​​ члены ЕС предварительно договорились 17 ноября. Реализация этого соглашения стала возможной в начале декабря. Тогда был утвержден механизм приостановки действия этого режима.