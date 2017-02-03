Назначен новый начальник управления на транспорте МВД по Сибири

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей 17 генералов силовых ведомств, в основном из МЧС России. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

Также стало известно, что полковник полиции Дмитрий Курсанов назначен начальником управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральном округу. До назначения Курсанов временно исполнял обязанности начальника окружного главка транспортной полиции в Северо-Западном федеральном округе.