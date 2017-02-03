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07:25 (мск), источник: Om1.ru

Путин назначил прокурором Крыма уроженца Омской области

Омич Камшилов занял место, долгое время остававшееся вакантным после ухода Поклонской.

Накануне, 2 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении нового прокурора Республики Крым. Как сообщает «Российская газета», это назначение на пять лет получил Олег Камшилов.

Из биографии, уже размещённой на официальном сайте крымской прокуратуры, следует, что Олег Анатольевич Камшилов родился в 1969 году в селе Пикетном Марьяновского района Омской области. После армейской службы и окончания ОмГУ Камшилов начал свой карьерный путь с должности помощника прокурора Марьяновского района. После службы в районных прокуратурах в 2000 году он был назначен в прокуратуру Омской области. В 2015—2016 годах Камшилов являлся первым заместителем прокурора города Москвы.

Пост прокурора Крыма пустовал с сентября 2016 года — после того, как Наталья Поклонская стала депутатом Государственной Думы. Всё это время обязанности прокурора исполнял Андрей Фомин.

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