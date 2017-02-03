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05:50 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Опрос: 40% американцев выступили за импичмент Дональда Трампа

По результатам опроса компании Public Policy Polling (PPP), порядка 40% американцев выступили за импичмент нового президента США Дональда Трампа спустя две недели после инаугурации.

Источник: Reuters

Против импичмента господина Трампа высказались 48% респондентов, 12% опрошенных воздержались от ответа. Кроме того, 52% избирателей сообщили, что хотели бы видеть в роли президента США Барака Обаму, а 43% довольны нынешним главой государства. Также респонденты выразили мнение насчет нового указа о мигрантах: 47% поддержали его, 49% выступили против.

В других странах смотрят несколько иначе на избрание нового президента США. Так, к примеру, россияне стали позитивнее относиться к США, судя по январскому опросу «Левада-центра». Позитив укреплялся весь прошлый год: если в январе 2016 года «очень хорошо» и «в основном хорошо» к США относились 23%, то в ноябре — 28%. За декабрь-январь отношение поменялось довольно резко, до 37%.

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