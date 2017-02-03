В Прикамье администрацию оштрафовали за отсутствие уличного освещения
Глава районного отдела ГИБДД зафиксировал, что на улице было темно вечером 27 октября.
Глава районного отдела ГИБДД зафиксировал, что на улице было темно вечером 27 октября.
Руководитель Кудымкарского отдела ГИБДД оштрафовал администрацию за отстутствие освещения на улице Братчикова в селе Ленинск. Также он отметил, что на участке нет тротуаров, пишет ParmaNews.
Но глава района обратился в суд с жалобой на то, что указанная улица является автодорогой 4-й категории и по закону тротуар рядом с ней не положен. Судья приняла этот факт, но всё же администрации придётся выплатить штраф за отсутствие фонарей. Потому что это нарушение судья признала обоснованным.
Власти района заплатят 150 тыс. рублей.