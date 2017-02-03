В Прикамье администрацию оштрафовали за отсутствие уличного освещения

Руководитель Кудымкарского отдела ГИБДД оштрафовал администрацию за отстутствие освещения на улице Братчикова в селе Ленинск. Также он отметил, что на участке нет тротуаров, пишет ParmaNews.

Но глава района обратился в суд с жалобой на то, что указанная улица является автодорогой 4-й категории и по закону тротуар рядом с ней не положен. Судья приняла этот факт, но всё же администрации придётся выплатить штраф за отсутствие фонарей. Потому что это нарушение судья признала обоснованным.

Власти района заплатят 150 тыс. рублей.