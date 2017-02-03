Мэрия подала в суд на создателей «Любочки» и «Степаныча»

Бизнесмен Роман Рудаков, напомним, выкупил права на «Любочку» и «Степаныча» у Сергея Норышева и Игоря Вахитова. Теперь он требует 3,2 млн рублей с издательства «Омский ракурс» за использование снимков скульптур в фотоальбоме, посвящённом 300-летию города.

Представитель горадминистрации — начальник отдела правового и кадрового обеспечения департамента городского хозяйства Олег Баланов заявил, что Игорь Вахитов не может обладать авторскими правами. В период работы над скульптурами он являлся сотрудником мэрии — главный дизайнером Омска, а значит, такая работа входила в его непосредственные обязанности. Исключительные права в этом случае принадлежат работодателю. Суду были предоставлены соответствующие приказы департамента недвижимости и штатное расписание ведомства.

Кроме того, Баланов сообщил, что 1 февраля Куйбышевский райсуд принял иск мэрии о признании за ними исключительного права на «Любочку» и «Степана». Баланов ходатайствовал о приостановке нынешнего процесса до того, как этот иск будет рассмотрен. Впрочем, Любовь Крещановская отнеслась к этому критически: она отметила, что своеобразная «конкуренция» между двумя судами вряд ли пойдет на пользу, и ничего не мешает мэрии предоставить соответствующие документы и в нынешнем процессе.

Слушания по иску продолжатся 14 февраля. Представитель создателей скульптур — Игоря Вахитова и Сергея Норышева пообещал обеспечить их явку в этот день.