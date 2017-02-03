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07:21 (мск), источник: УНИАН

ГПУ оценила «Межигорье» в 10 миллиардов гривень

Примерно в 10 млрд грн в Генпрокуратуре оценивают имущество Виктора Януковича в «Межигорье».

Источник: УНИАН

Его описывали на протяжении прошлого года и половина из этой суммы уже доказана финансовыми документами, говорится в сюжете ТСН.

Пока описанное имущество арестовывают, но не целиком, а тематическими частями. Уже есть решение суда относительно автопарка, алкоголя и недвижимости. Теперь к списку добавили еще корабль-ресторан. В ближайшие две недели следователи подадут в суд иск о еще почти двух десятках объектов «Межигорья».

Когда завершат процедуру взятия всего имущества под арест, окончательно подсчитают его стоимость и добавят к делу о завладении Януковичем государственной резиденции.

«Потрачено на строительство, закупку разного рода вещей и так далее — это не окончательная цифра, она может быть до 10 миллиардов грн. Это то, что касается затрат, например, ваза и документы, стоит столько-то. А там, где таких документов нет, будет назначаться экспертиза», — пояснил руководитель специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

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