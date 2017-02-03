ГПУ оценила «Межигорье» в 10 миллиардов гривень

Его описывали на протяжении прошлого года и половина из этой суммы уже доказана финансовыми документами, говорится в сюжете ТСН.

Пока описанное имущество арестовывают, но не целиком, а тематическими частями. Уже есть решение суда относительно автопарка, алкоголя и недвижимости. Теперь к списку добавили еще корабль-ресторан. В ближайшие две недели следователи подадут в суд иск о еще почти двух десятках объектов «Межигорья».

Когда завершат процедуру взятия всего имущества под арест, окончательно подсчитают его стоимость и добавят к делу о завладении Януковичем государственной резиденции.