В омском облправительстве подтвердили отставку министра Канунникова
Информация «СуперОмска» об отставке министра образования Омской области Сергея Канунников подтвердилась.
Информация «СуперОмска» об отставке министра образования Омской области Сергея Канунников подтвердилась.
Чиновник уходит в отпуск в понедельник, 6 февраля, с последующим увольнением. Об этом изданию заявил начальник ГУИП Омской области Станислав Сумароков.
Исполняющим обязанности министра образования назначат Татьяну Дернову, ныне первого заместителя министра.