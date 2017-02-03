Кабмин уволил замминистра обороны по вопросам евроинтеграции Долгова
Долгов уволен по собственному желанию.
Долгов уволен по собственному желанию.
Кабинет министров Украины уволил Игоря Долгова с должности заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции, сообщает «Интерфакс-Украины».
Согласно распоряжению № 51 от 1 февраля, И. Долгов уволен по собственному желанию.
59-летний Долгов занимал должность замминистра обороны с 14 мая 2015 года.
Ранее он был главой Миссии Украины при НАТО и послом Украины в Бельгии.