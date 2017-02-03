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07:11 (мск), источник: Profinance.kz

В РК введут гарантированную компенсацию за врачебную ошибку

В Казахстане прорабатывается вопрос гарантирования профессиональной ответственности медицинских работников.

В Казахстане прорабатывается вопрос гарантирования профессиональной ответственности медицинских работников, сообщает profinance.kz со ссылкой на strategy2050.kz.

По информации Республиканского центра развития здравоохранения, на обсуждение медицинской общественности вынесена Концепция Проекта закона «О гарантировании профессиональной ответственности медицинских работников в Республике Казахстан».

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Гарантирование профессиональной ответственности медицинских работников приобретает особую актуальность вследствие роста числа жалоб на качество оказываемых медицинских услуг.

В Концепции законопроекта предполагается введение материальной компенсации за причинение ущерба здоровью пациента при отсутствии вины со стороны медицинского работника. Под профессиональной ошибкой понимается добросовестное заблуждение медицинского работника при отсутствии прямого или косвенного (халатности, небрежности) умысла, направленного на причинение вреда жизни и здоровью пациента. Такой подход позволит обеспечить защиту имущественных интересов пациентов и медицинских работников, а также субъектов здравоохранения, включая физических лиц, занимающихся частной медицинской практикой и фармацевтической деятельностью.

В презентации к Концепции законопроекта представлены различные альтернативные модели внедрения механизмов гарантирования и страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Так, Национальная палата здравоохранения предлагает создать Добровольное Общество взаимного гарантирования в виде потребительского кооператива, что позволит самим медицинским работникам участвовать в управлении и выплате компенсаций пациентам.

Концепция законопроекта разработана в рамках реализации поручений Главы государства, озвученных в плане «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда». Разработке Концепции законопроекта предшествовало проведение широкомасштабного опроса медицинских работников по отношению к вопросу внедрения гарантирования профессиональной ответственности, обсуждение предлагаемых подходов с неправительственными организациями.

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