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07:47 (мск), источник: NewsKo

Краевое правительство получило предостережение от Пермского УФАС

Пермское УФАС России выдало предупреждение правительству Пермского края. Антимонопольщики считают, что власти создали дискриминационные условия для перевозчиков при распределении межмуниципальных автобусных маршрутов.

Как сообщили в ведомстве, критерии при распределении маршрутов не позволяют перевозчикам с большим опытом работы, но имеющим хотя бы одно ДТП, на равных конкурировать с перевозчиками без опыта работы и без ДТП.

«Если перевозчик недавно получил лицензию и не имеет никакого опыта выполнения работ, естественно, у него не будет никакого ДТП за год до конкурса. С другой стороны, перевозчик, который условно десять лет работает на рынке, вероятно, будет иметь хотя бы одно ДТП. Первый перевозчик получит пять баллов по критерию “опыт” и минус 60 баллов по критерию “ДТП”. Новый перевозчик получит один балл за опыт, но не получит никакого минуса», — рассказал и.о. заместителя руководителя Пермского УФАС России Александр Плаксин.

Пермское УФАС России считает, что шкалу оценки необходимо доработать. Краевое правительство должно это сделать в срок до 1 апреля 2017 года.

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