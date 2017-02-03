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08:53 (мск), источник: БЕЛТА

Кодекс Беларуси о культуре вступает в силу 3 февраля

Кодекс Беларуси о культуре был подписан главой государства 25 июля 2016 года. Символично, что документ был принят в Год культуры, каким был объявлен в Беларуси 2016 год. Документ вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.

Источник: БЕЛТА

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кодекс Беларуси о культуре вступает в силу 3 февраля 2017 года, сообщает БЕЛТА.

Кодекс Беларуси о культуре был подписан главой государства 25 июля 2016 года. Символично, что документ был принят в Год культуры, каким был объявлен в Беларуси 2016 год. Документ вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.

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Кодекс о культуре разработан впервые и не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Он основывается на действовавших нормах законов «Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь», «Аб бiблiятэчнай справе ў Рэспублiцы Беларусь», «Аб народным мастацтве, народных промыслах (рамёствах) у Рэспублiцы Беларусь», «Аб творчых саюзах i творчых работнiках», «О кинематографии в Республике Беларусь», «Аб музеях i Музейным фондзе Рэспублiкi Беларусь», «Аб ахове гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь». Кодекс объединил около 60 нормативных правовых актов различной юридической силы, из них 7 законов, 4 указа Президента Беларуси, около 20 постановлений правительства и около 30 нормативных правовых актов Минкультуры.

Кодексом предусматривается создание на базе сложившихся правовых институтов единого механизма регулирования отношений в сфере культуры и одновременное устранение имеющихся недостатков правового регулирования в этой сфере, обеспечивается сокращение правовых актов по вопросам культуры и их упорядочение.

В целях сохранения культурных ценностей, развития организаций культуры и обеспечения общедоступности культурных благ Кодексом устанавливаются правовые, организационные, экономические и социальные основы культурной деятельности и регулируются правоотношения в следующих сферах: сохранение и развитие культурных ценностей, охрана историко-культурного и археологического наследия; библиотечное и музейное дело; кинематографическая деятельность; народные художественные ремесла, деятельность коллективов художественной самодеятельности; проведение культурных мероприятий, организация культурного отдыха населения; поощрения в сфере культуры.

Кодекс о культуре содержит более 60 новаций. Заявлены более серьезные требования к созданию музеев, упрощается порядок создания музеев-заповедников и музеев под открытым небом. Регулируются вопросы охраны археологического наследия. Документ содержит много норм об организации концертной деятельности. В целом документ системно и комплексно регулирует отношения в сфере культуры.

Работа над Кодексом о культуре началась в 2011 году, когда была сформирована идея о необходимости такого нормативного документа. В 2013 году была создана концепция, собраны необходимые для документа материалы, затем началась непосредственная работа сотен людей над Кодексом как юридическим документом.

Кодекс о культуре имеет ряд важных особенностей. Документ продолжает традиции устава Великого княжества Литовского, он написан на белорусском языке. Он продолжает традицию кодексного мышления, которое характерно для белорусской правоведческой практики. Многостраничный труд структурно поделен на 5 разделов, 27 глав и 257 статей.

Кодекс о культуре будет востребован не только теми, чья деятельность имеет отношение к сфере культуры, но и рядовыми гражданами, поскольку документ является сводом прав и обязанностей и для зрителей, и для посетителей музеев, и для читателей.

Как всякий документ имеет тенденцию к пересмотру, дополнениям с течением времени, так и Кодекс о культуре может со временем обновляться.

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