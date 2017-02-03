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07:44 (мск), источник: "Российская газета"

В Хабаровском крае вертолетчики уничтожили «противника»

В Хабаровском крае экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ, входящие в состав Восточного военного округа, провели боевые стрельбы на полигоне «Святогорье», уничтожив огневые позиции условного противника.

«Вертолетчики, выполняя поставленные задачи, нанесли воздушные удары неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами по малоразмерным наземным целям, имитирующим огневые точки условного противника. Летные задания выполнены на оценку “хорошо” при стрельбе как днем, так и в темное время суток», — сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Вертолетчики, показавшие отличные результаты, станут участниками первого отборочного этапа всеармейского конкурса «Авиадартс», который начнется в летных соединениях округа с 1 марта.

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