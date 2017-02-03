В МИД России прокомментировали слова депутата Госдумы о пересмотре границ
В ведомстве напомнили, кто именно может официально выступать по вопросам внешней политики России.
В ведомстве напомнили, кто именно может официально выступать по вопросам внешней политики России.
МИД России прокомментировал высказывания депутата Госдумы Павла Шперова о пересмотре границ, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
«В связи c обсуждением в последнее время в
Основы современного взаимодействия с нашим стратегическим партнером и союзником по ОДКБ — Казахстаном — были заложены еще 25 мая 1992 года в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Они нашли дальнейшее развитие в подписанном 11 ноября 2013 года в Договоре между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке", — говорится в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, на днях в СМИ была опубликована речь депутата Госдумы Павла Шперова о пересмотре границ. В его словах звучали территориальные претензии к Казахстану.
Как сообщал ранее корреспонденту Tengrinews.kz руководитель
Между тем казахстанский политолог Ерлан Карин сказал, что такие высказывания нужно жестко пресекать.