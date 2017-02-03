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08:14 (мск), источник: Tengrinews

В МИД России прокомментировали слова депутата Госдумы о пересмотре границ

В ведомстве напомнили, кто именно может официально выступать по вопросам внешней политики России.

Источник: Tengrinews

МИД России прокомментировал высказывания депутата Госдумы Павла Шперова о пересмотре границ, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

«В связи c обсуждением в последнее время в Интернет-пространстве вопросов российско-казахстанских отношений хотели бы отметить, что выступать с изложением официальной позиции по вопросам внешней политики Российской Федерации могут только Президент России, Председатель Правительства России, Министр иностранных дел России, а также лица, ими уполномоченные.

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Основы современного взаимодействия с нашим стратегическим партнером и союзником по ОДКБ — Казахстаном — были заложены еще 25 мая 1992 года в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Они нашли дальнейшее развитие в подписанном 11 ноября 2013 года в Договоре между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке", — говорится в официальном сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, на днях в СМИ была опубликована речь депутата Госдумы Павла Шперова о пересмотре границ. В его словах звучали территориальные претензии к Казахстану.

Как сообщал ранее корреспонденту Tengrinews.kz руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков, казахстанская сторона довела до сведения российского внешнеполитического ведомства свою обеспокоенность по поводу высказываний депутата Государственной думы Российской Федерации от Либерально-демократической партии России Павла Шперова.

Между тем казахстанский политолог Ерлан Карин сказал, что такие высказывания нужно жестко пресекать.

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