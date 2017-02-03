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08:02 (мск), источник: Newtimes.kz

Двух крупных чиновников задержали за взятки в Казахстане

Национальным бюро по противодействию коррупции выявлены системные правонарушения в сфере здравоохранения и сельского хозяйства, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Newtimes.kz

Сотрудниками антикоррупционной службы изобличены руководитель управления сельского хозяйства Западно — Казахстанской области Унгарбеков М. и руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Кадыр М., которые получали взятки от подчиненных и предпринимателей за общее покровительство.

«В настоящее время указанные должностные лица полностью признали свою вину», ― говорится в сообщении.

При этом в ведомстве ответили, что по их ходатайству национальным бюро в отношении Унгарбекова М. и Кадыр М. досудебное расследование будет проводиться в ускоренном порядке.

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