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08:08 (мск), источник: Интерфакс

Собянин уволил глав управ Тверского района Москвы и Ясенево

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Распоряжениями мэра Москвы Сергея Собянина освобождены от своих должностей главы управ двух районов, сообщили «Интерфаксу» в горадминистрации в пятницу.

Источник: РИА "Новости"

«Уволены Сергей Ковалев с поста главы управы Тверского района и Михаил Селезнев с должности главы района Ясенево», — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что оба уволились по собственной инициативе.

Ковалев возглавил Тверской район Москвы в октябре 2014 года, Селезнев район Ясенево — в мае того же года.

Кроме того, еще одним распоряжением Собянина от должности заместителя префекта Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы освобожден Виталий Семенов, который занимал этот пост чуть более полутора лет. В префектуре он курировал вопросы транспорта, связи и гаражного хозяйства Новой Москвы.

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