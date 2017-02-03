Собянин уволил глав управ Тверского района Москвы и Ясенево
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Распоряжениями мэра Москвы Сергея Собянина освобождены от своих должностей главы управ двух районов, сообщили «Интерфаксу» в горадминистрации в пятницу.
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Распоряжениями мэра Москвы Сергея Собянина освобождены от своих должностей главы управ двух районов, сообщили «Интерфаксу» в горадминистрации в пятницу.
«Уволены Сергей Ковалев с поста главы управы Тверского района и Михаил Селезнев с должности главы района Ясенево», — уточнил собеседник агентства.
Он отметил, что оба уволились по собственной инициативе.
Ковалев возглавил Тверской район Москвы в октябре 2014 года, Селезнев район Ясенево — в мае того же года.
Кроме того, еще одним распоряжением Собянина от должности заместителя префекта Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы освобожден Виталий Семенов, который занимал этот пост чуть более полутора лет. В префектуре он курировал вопросы транспорта, связи и гаражного хозяйства Новой Москвы.