Собянин уволил глав управ Тверского района Москвы и Ясенево

«Уволены Сергей Ковалев с поста главы управы Тверского района и Михаил Селезнев с должности главы района Ясенево», — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что оба уволились по собственной инициативе.

Ковалев возглавил Тверской район Москвы в октябре 2014 года, Селезнев район Ясенево — в мае того же года.

Кроме того, еще одним распоряжением Собянина от должности заместителя префекта Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы освобожден Виталий Семенов, который занимал этот пост чуть более полутора лет. В префектуре он курировал вопросы транспорта, связи и гаражного хозяйства Новой Москвы.