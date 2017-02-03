Назарбаев собрал кабинет министров

«Ваше Послание народу, озвученное на этой неделе — мы приступили к соответствующим работам по реализации всех поручений, озвученных в Послании. В связи с этим провели специальное заседание правительства и определили конкретный план мероприятий для создания новой модели экономического роста. Мы назначили лиц, ответственных за каждое поручение Послания», — доложил Нурсултану Назарбаеву премьер-министр. Материал дополняется.

Заседание открыл премьер-министр Бакытжан Сагинтаев. Глава правительства сообщил Президенту, что начало года для страны было наполнено важными событиями.

В январе этого года Глава государства дважды выступал с обращением к казахстанцам в эфире республиканских каналов. В своем первом выступлении Президент выразил позицию по вопросу перераспределения полномочий между ветвями власти.

Во втором обращении Глава государства анонсировал Послание народу. Оно было посвящено третьей модернизации Казахстана. В Послании изложено видение дальнейшего развития страны на новом этапе. Президент в нынешнем Послании выделил пять основных приоритетов третьей модернизации.

Отметим, что отдельно в обращении Глава государства указал на то, что правительству страны надо перестать «топтаться на месте». Эта мысль была выражена при упоминании большого потенциала для развития предпринимательства в стране. Речь шла о передаче ряда госуслуг бизнесу.

Развитие ГЧП, как отметил Назарбаев, зависит от конкретной и профессиональной работы акимов. Также он поручил кардинально повысить эффективность бюджетных расходов. Назарбаев назвал три министерства, которые первыми проверят на освоение бюджета: Министерство труда и соцзащиты населения, Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки.