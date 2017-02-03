Земли Академгородка «раздали на дачи»: активисты ОНФ пожаловались губернатору Приморья

Владивосток, 3 февраля, PrimaMedia.

Активисты приморского Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (ОНФ) подняли проблему незаконного использования муниципальных земель в крае на встрече с губернатором Владимиром Миклушевским 2 февраля. Член регионального штаба ОНФ Ольга Анисимова пожаловалась на строителей, которые обосновались в пригороде Владивостока рядом с Дальневосточным отделением Российской академии наук и якобы вырубают краснокнижный лес, за сохранение которого ученые борются уже продолжительное время, и обещала предоставить доказательства серьезных нарушений закона. Глава региона не просто принял информацию к сведению, но и пообещал привлечь все силы, чтобы разобраться, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации.

«Земли, которые находятся в статусе бессрочного пользования Дальневосточного отделения Российской академии наук, распоряжением администрации Владивостока распределены под дачи. У меня есть все необходимые документальные доказательства», — рассказала член регионального штаба ОНФ Ольга Анисимова.

Так что разбирательство, видимо, предстоит нелегкое.