Генконсул США отметил благоприятный инвестиционный климат в Башкирии

Главная цель состоявшейся рабочей поездки Маркуса Микели в Уфу — изучение возможностей для развития торговых, экономических и культурных связей США с Республикой Башкортостан. В ходе визита Генконсул США встретился с руководством Представительства Министерства иностранных дел России в Уфе, представителями Минэкономразвития Башкортостана, администрации Уфы и Торгово-промышленной палаты республики.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РБ, главными темами обсуждения стали возможности развития торгово-экономического сотрудничества, а также реализация образовательных программ и культурного обмена.