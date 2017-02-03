«Роскошного» адвоката Валериана Мынзата задержали по подозрению в мошенничестве
Адвоката Валериана Мынзата, который прославился любовью демонстрировать роскошную жизнь в социальных сетях, задержали накануне по подозрению в мошенничестве.
Адвоката Валериана Мынзата, который прославился любовью демонстрировать роскошную жизнь в социальных сетях, задержали накануне по подозрению в мошенничестве.
Наручники на него надели сразу после того, как прокуроры антикоррупции провели обыски в его офисе, доме и автомобиле.
Как сообщает
«Мы заключили контракт о предоставлении юридических услуг. Но клиентка была недовольна результатами, которых добился адвокат. Это стандартная процедура, как только будут изучены все материалы, мы выскажемся. Есть контракт, есть чек, есть подтверждение. Я выезжал на место, лично там был», — заявил адвокат Валериан Мынзат.
Недавно Валериан Мынзат открыл новую адвокатскую контору неподалёку от 13-ой тюрьмы. В мае 2015-го адвоката приговорили к девяти годам заключения. Его обвинили в инсценировке ДТП, с целью получить от страховой компании 300 тысяч леев. Ранее адвокат работал в криминальной полиции. О Мынзате заговорили четыре года назад после того, как он подарил своей супруге на восьмое марта автомобиль Porche стоимостью в 50 тысяч евро.