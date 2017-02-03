«Роскошного» адвоката Валериана Мынзата задержали по подозрению в мошенничестве

Наручники на него надели сразу после того, как прокуроры антикоррупции провели обыски в его офисе, доме и автомобиле.

Как сообщает пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией, Валериана Мынзата подозревают в вымогательстве. Адвокат обманным путём потребовал 20 тысяч евро у жены нашего соотечественника, осуждённого в России, пообещав ей взамен ускорить перевод супруга в Молдову. При этом он скрыл от женщины, что Министерство юстиции уже запустило процедуру. Мынзат все обвинения отвергает, заявляя, что это просто недоразумение.