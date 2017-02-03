Действующий председатель ОБСЕ прибудет в Молдову с двухдневным визитом
Действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц, являющийся и министром иностранных дел Австрии, прибудет сегодня в Молдову с двухдневным визитом.
Действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц, являющийся и министром иностранных дел Австрии, прибудет сегодня в Молдову с двухдневным визитом.
У чиновника запланированы встречи с премьером Павлом Филипом, главой молдавского МИДа Андреем Галбуром и
Стороны обсудят вопросы, связанные с продвижением процесса по урегулированию приднестровского конфликта, а также некоторые темы повестки
Курц также примет участие в церемонии официального открытия посольства Австрии в Молдове. У чиновника запланирована и встреча с президентом Игорем Додоном. Завтра председатель ОБСЕ совершит визит в Тирасполь.