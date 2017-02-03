Действующий председатель ОБСЕ прибудет в Молдову с двухдневным визитом

У чиновника запланированы встречи с премьером Павлом Филипом, главой молдавского МИДа Андреем Галбуром и вице-премьером по вопросам реинтеграции Георгием Бэланом.

Стороны обсудят вопросы, связанные с продвижением процесса по урегулированию приднестровского конфликта, а также некоторые темы повестки молдавско-австрийских двусторонних отношений.

Курц также примет участие в церемонии официального открытия посольства Австрии в Молдове. У чиновника запланирована и встреча с президентом Игорем Додоном. Завтра председатель ОБСЕ совершит визит в Тирасполь.