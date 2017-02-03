Эсминец ВМС США «Porter» вошел в Черное море

Отмечается, что цель перебазировки эсминца: «проведение операций по обеспечению безопасности на море, повышения боеспособности и возможности взаимодействия союзников и партнеров в регионе». В частности, «Porter» будет участвовать в учениях «Sea Shield 2017», проводимых Румынией.

Напомним, согласно конвенции Монтре 1936 года, военные суда нечерноморских стран в мирное время могут пребывать в акватории Черного моря не более 21 суток.

Командир экипажа американского корабля Эндриа Слоу напомнил, что Porter заходит в Черное море «в течение последних нескольких лет, демонстрируя нашу продолжающуюся приверженность безопасности и стабильности в регионе».

По его словам, предстоящие в рамках нынешнего захода «операции призваны помочь улучшению взаимодействию, обмену информацией и опытом».

В Минобороны РФ уже отметили, что ведомство «контролирует» происходящее.

Кстати, с эсминцем «Porter» связана одна занятная история. При переходе в расположение пятого флота США в Бахрейне в ночь с 11 на 12 августа 2012 г. эсминец ВМС США «Porter» столкнулся в Персидском заливе недалеко от Ормузского пролива с японским нефтяным танкером «Otowasan», шедшим под флагом Панамы. Как отметили на официальном сайте американских ВМС, способность самостоятельно передвигаться судно не утратило. СПРАВКА: USS Porter (DDG-78) — эсминец УРО типа «Арли Бёрк». Приписан к морской станции Норфолк, штат Вирджиния. Приписан к 2-й эскадре Атлантического флота США. Спущен на воду в 1997 году. Водоизмещение: 6783 длинных тонны, 8915 длинных тонн (полное). Скорость хода (максимальная) — 32 узла. Дальность плавания — 4400 миль на 20 узлах. Экипаж 337 человек. Тактическое ударное вооружение: 2 ПУ системы «Иджис» на 29 (носовая) и 61 (кормовая) ячейку для ракет соответственно. В различной комбинации могут вооружаться: КР «Томагавк» Tomahawk, ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2», ПЛУР RUM-139 ASROC.