Борис Дубровский сегодня лично оценит ситуацию на «Уфалейникеле»

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, глава региона намерен посетить крупнейшее предприятие муниципалитета — «Уфалейникель».

Губернатор планирует осмотреть производственные площадки, провести переговоры с руководством. Кроме того, на заводе намечено провести совещание, в котором примут участие акционеры «Уфалейникеля», собственники челябинских заводов, несколько потенциальных инвесторов из других регионов.

Как уже сообщало агентство, 25 января на Уфалейникеле побывал министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников. На заводе сегодня остановлена работа двух печей из пяти, сроки простоя пока не определены. Министерство совместно с руководством «Уфалейникеля» занимается вопросами стабилизации ситуации на предприятии. В ведомстве разработали планы по выводу предприятия из кризиса. Их глава региона и обсудит сегодня с акционерами.

Напомним, «Уфалейникель» — второй по величине в России производитель никеля, его доля на внутреннем рынке — 15 процентов, на мировом один процент. Мощности завода позволяют выпускать до 15 тысяч тонн продукции в год.