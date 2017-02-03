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09:00 (мск), источник: Sputnik.by

Эксперт: обсуждения российско-белорусской темы перешли все пределы

Директор Института ЕврАзЭс, член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня», философ, политический эксперт Владимир Лепехин прокомментировал обострение российско-белорусской риторики.

Источник: Sputnik.by

Эксперт: мне кажется, что дискуссии перешли за пределы разумного.

Радио Sputnik Беларусь продолжает собирать мнения уважаемых экспертов в отношении обострения риторики, связанной с белорусско-российскими отношениями. Директор Института ЕврАзЭс, член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Владимир Лепехин изложил свое видение ситуации.

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«С одной стороны, есть поводы для дискуссий, для критических разговоров, но мне кажется, что эти дискуссии перешли за пределы разумного. Во-первых, существует Союзное государство, во-вторых, и Беларусь, и Россия являются стратегическими союзниками, членами ЕАЭС и ОДКБ. Это базовые вещи, которые выстраивались полтора десятилетия. Эти хрупкие конструкции требуют постоянного развития и очень бережного отношения», — считает Лепехин.

Он также отметил, что есть проблемы, связанные с корпоративными взаимоотношениями, но есть и определенные рамки, тем более что президент Российской Федерации отличается корректностью, внимательностью, доброжелательностью и всем набором качеств, которые позволяют находить компромисс.

Сегодня, 3 февраля, ожидается большая пресс-конференция президента Александра Лукашенко, в освещении которой Sputniк Беларусь будет принимать непосредственное участие.

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