Эксперт: обсуждения российско-белорусской темы перешли все пределы
Директор Института ЕврАзЭс, член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня», философ, политический эксперт Владимир Лепехин прокомментировал обострение
Директор Института ЕврАзЭс, член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня», философ, политический эксперт Владимир Лепехин прокомментировал обострение
Эксперт: мне кажется, что дискуссии перешли за пределы разумного.
Радио Sputnik Беларусь продолжает собирать мнения уважаемых экспертов в отношении обострения риторики, связанной с
«С одной стороны, есть поводы для дискуссий, для критических разговоров, но мне кажется, что эти дискуссии перешли за пределы разумного.
Он также отметил, что есть проблемы, связанные с корпоративными взаимоотношениями, но есть и определенные рамки, тем более что президент Российской Федерации отличается корректностью, внимательностью, доброжелательностью и всем набором качеств, которые позволяют находить компромисс.
Сегодня, 3 февраля, ожидается большая