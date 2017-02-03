Эксперт: обсуждения российско-белорусской темы перешли все пределы

Эксперт: мне кажется, что дискуссии перешли за пределы разумного.

«С одной стороны, есть поводы для дискуссий, для критических разговоров, но мне кажется, что эти дискуссии перешли за пределы разумного. Во-первых, существует Союзное государство, во-вторых, и Беларусь, и Россия являются стратегическими союзниками, членами ЕАЭС и ОДКБ. Это базовые вещи, которые выстраивались полтора десятилетия. Эти хрупкие конструкции требуют постоянного развития и очень бережного отношения», — считает Лепехин.

Он также отметил, что есть проблемы, связанные с корпоративными взаимоотношениями, но есть и определенные рамки, тем более что президент Российской Федерации отличается корректностью, внимательностью, доброжелательностью и всем набором качеств, которые позволяют находить компромисс.