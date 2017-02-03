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10:59 (мск), источник: Kazinform

Министр нацэкономики прогнозирует сложный год для Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов прогнозирует, что 2017 год будет сложным для экономики страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич! 2017 год обещает быть сложным для экономики нашей страны. Глобальную экономику ждут вызовы, связанные с волатильностью цен на ключевые ресурсы, новой торгово-экономической политикой администрации США, нестабильностью валютных курсов, продолжающимися военными конфликтами и политической неопределенностью в ряде стран. В таком непростом глобальном политико-экономическом контексте мы в соответствии с Посланием начнем осуществлять третью модернизацию Казахстана.

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Мы четко понимаем, что помимо обеспечения экономического роста ключевым фактором станет его качество. Для ответа на внешние и внутренние вызовы, для консолидации общих усилий в движении к целям «Стратегии 2050» будет разработан проект Стратегического плана развития Казахстана до 2025 года «Национальная технологическая инициатива», — рассказал министр, выступая сегодня на расширенном заседании Правительства с участием Президента Нурсултана Назарбаева.

Далее, по его словам, будет проводиться работа по кардинальному повышению производительности труда, внутренней и экспортной конкурентоспособности казахстанских производств.

«Очевидно, что помимо точечных мер по повышению конкурентоспособности отдельных отраслей в виде субсидий и льгот крайне важна общая регулятивная среда. В этой связи по Вашему поручению будет обеспечено принятие пятого пакета и подготовлен шестой пакет законодательных поправок, направленных на системное улучшение бизнес среды, в том числе оптимизацию госрегулирования, исключение дублирующих контрольных процедур, снижение издержек для бизнеса», — рассказал Тимур Сулейменов.

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