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11:03 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородский депобразования предупреждает родителей об отсутствии юридической силы у составленных в ночных очередях списках

Нижегородский депобразования предупреждает родителей об отсутствии юридической силы у составленных в ночных очередях списках. Об этом сообщило управление по работе со СМИ горадминистрации 2 февраля 2017 года.

Ранее в соцсети появилась сообщение о том, что мужчина был избит с 28 на 29 января в очереди на запись ребенка в первый класс школы № 186. Отмечается, что была создана живая очередь «по трое суток». Кем была организована эта очередь, неизвестно. Также отмечается, что вероятной причиной избиения стал тот факт, что из-за прописки, «кому-то из «постоянных» не понравилась чья-то «временная».

Комментируя случившееся в департаменте образования Нижнего Новгорода сказали: «инцидент, который произошел на улице Генкиной, безусловно, носит трагический характер. Мы надеемся, что правоохранительные органы проведут проверку и установят виновных».

Вместе с тем в ведомстве заверили, что администрации школ Нижнего Новгорода не являются организаторами очередей в первые классы. «Эта инициатива исходит от самих родителей. Департамент образования в очередной раз подчеркивает, что прием в первые классы осуществляется в соответствии приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 32. В документе прописано, что прием заявлений для проживающих на закрепленной территории начинается с 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года», — напомнили в департаменте образования.

Также отмечается, что подать заявление на зачисление ребенка в первый класс можно в электронном виде на сайте школы, относящейся к их микроучастку, а позднее предоставить оригиналы документов непосредственно в школу.

«Об этом ежегодно руководители школ рассказывают родителям на собраниях и просят их воздержаться от создания живых очередей у стен школ. Однако из года в год находятся родители, которые игнорируют просьбы и предпочитают действовать “проверенным” способом, которым с ними делятся их знакомые, соседи, участники интернет форумов и дискуссий в социальных сетях», — говорится в сообщении.

Департамент образования предупреждает родителей о том, что составленные в ночных очередях списки никакой юридической силы не имеют и не являются гарантией поступления ребенка в первый класс.

Напомним также, что на 2017−2018 учебный год горадминистрация прогнозирует снижение числа первоклассников по сравнению с 2016—2017 учебным годом почти в два раза — до семи тысяч человек.

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