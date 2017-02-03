Вячеслав Шпорт об отказе от «красивых» автомобильных номеров: Поначалу это было воспринято в штыки

В январе этого года региональные чиновники отказались от «красивых» номеров на служебных автомобилях. Элитный номер «001» на стандартный поменял и сам Вячеслав Шпорт. Переход к регистрационным знакам без лишних нулей глава региона прокомментировал во время вчерашнего интервью на телеканале 6ТВ, сообщает портал «Губерния».

«В правительстве шло соревнование — кто от губернатора второй, кто третий, кто четвертый. У замов [возникал вопрос], почему он шестой, а не третий. В конце концов я принял решение — с нового года собрал всех замов, министров и сказал, что нули убираем, и пусть номера какие попадутся, такие и будут. Поначалу в штыки было воспринято, честно вам скажу. Многие говорили — давайте один ноль уберем, один оставим. Мы убрали все нули — просто чтобы не выделяться, — рассказал Вячеслав Шпорт. — Прошло уже два месяца, ни у кого должность не понизилась из-за того, что номер стал какой-нибудь 115-й, а не 005-й. Это нормально, мы должны ездить как все. Мы должны работать в системе. Люди должны понимать, что не от нулей зависит их должность, а от вклада в развитие отрасли. Сегодня все привыкли — нормально ездят».