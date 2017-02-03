СМИ сообщили об увольнении Ким Чен Ыном главы разведки КНДР

Как рассказал Джеон Джун Хи, отстранение Ким Вон Хона от должности «могло быть связано с применением насилия во время допроса, нарушением прав человека, злоупотреблением власти и коррупцией».

По его словам, Ким Вон Хон был смещен со своего поста еще в середине января, после того как он был понижен в должности до генерал-майора.

По данным Reuters, министр объединения Джеон Джун Хи не мог сказать, откуда Южная Корея узнала об отставке Ким Вон Хона. Но, по его словам, возможны и другие увольнения в КНДР. «Всегда есть возможности, что чистки продолжатся для усиления власти», — сказал он.

Ким Чен Ын стал главой КНДР в 2011 году после смерти своего отца Ким Чен Ира и проводил чистки и казни чиновников, которые занимали высокие посты, сообщили представители Южной Кореи.

Бывший посол Северной Кореи в Великобритании Тхе Йон Хо рассказал Reuters, что его не удивили такие новости. «Я не могу сказать, правдива ли информация или нет, но подобная борьба за власть — обычное явление для истории КНДР. Методы управления Ким Чен Ына и Ким Чен Ира всегда основывались на коллективной слежке за главами каждой организации», — отметил он.

Тхе Йон Хо рассказал, что Ким Чен Ын «убил» так много чиновников, что это вызвало недовольство и жалобы у политической элиты Северной Кореи.