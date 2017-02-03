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10:12 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили об увольнении Ким Чен Ыном главы разведки КНДР

Министр государственной безопасности Северной Кореи Ким Вон Хон смещен со свой должности после проверок. Об этом заявил представитель Министерства объединения Южной Кореи Джеон Джун Хи, передает Kyodo.

Источник: Reuters

По его словам, Ким Вон Хон был смещен со своего поста еще в середине января, после того как он был понижен в должности до генерал-майора.

Как рассказал Джеон Джун Хи, отстранение Ким Вон Хона от должности «могло быть связано с применением насилия во время допроса, нарушением прав человека, злоупотреблением власти и коррупцией».

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По данным Reuters, министр объединения Джеон Джун Хи не мог сказать, откуда Южная Корея узнала об отставке Ким Вон Хона. Но, по его словам, возможны и другие увольнения в КНДР. «Всегда есть возможности, что чистки продолжатся для усиления власти», — сказал он.

Ким Чен Ын стал главой КНДР в 2011 году после смерти своего отца Ким Чен Ира и проводил чистки и казни чиновников, которые занимали высокие посты, сообщили представители Южной Кореи.

Бывший посол Северной Кореи в Великобритании Тхе Йон Хо рассказал Reuters, что его не удивили такие новости. «Я не могу сказать, правдива ли информация или нет, но подобная борьба за власть — обычное явление для истории КНДР. Методы управления Ким Чен Ына и Ким Чен Ира всегда основывались на коллективной слежке за главами каждой организации», — отметил он.

Тхе Йон Хо рассказал, что Ким Чен Ын «убил» так много чиновников, что это вызвало недовольство и жалобы у политической элиты Северной Кореи.

Если отставка Ким Вон Хона — правда, то это означает, что произошел еще один раскол в политической элите КНДР
Тхе Йон ХоБывший посол Северной Кореи в Великобритании
Комментарии
3
А Б
Сообщение не совсем точно, мягко говоря, в терминологии. Генерал-майор это не должность, а воинское звание. Помимо этого сомнения в надёжности данной информации вызывает заявление бывшего посла КНДР в Великобритании, который прямо выражает неуверенность в точности и достоверности информации.
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Сергей Саморуков
У них между собой соревнование по количеству увольнений и запретов . Наш уволил 16 . Лидирует ! А вот по запретам пока чуть отстаёт , но мы в него верим . И догонит , и перегонит .
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Иван Петров
Расстрелять из пушки!
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