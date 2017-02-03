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09:51 (мск), источник: Nakanune.ru

Евгений Куйвашев в Москве презентовал потенциал Свердловской области японским партнерам

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки высоко оценил потенциал Свердловской области в укреплении промышленных и инвестиционных связей Японии и России, а также поблагодарил губернатора Евгения Куйвашева за содействие в продвижении совместных проектов сторон.

Об этом господин Кодзуки заявил по итогам рабочей встречи с главой регоина и презентации региона японским партнерам, прошедшей на площадке посольства Японии в Москве. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, Евгений Куйвашев и первый вице-губернатор Алексей Орлов провели презентацию Свердловской области как ведущего индустриального региона России. В мероприятии приняли участие японские дипломаты и представители Японского бизнес-клуба — всего около 80 предпринимателей.

«Презентация была очень впечатляющей, и я уверен, что она заинтересовала участников мероприятия. Нам показали потенциал Свердловской области. Есть вещи, которые привлекают внимание японских бизнесменов: высокий уровень образования, высокий уровень развития промышленности. Губернатор уже проявил инициативу, посетив Японию в 2013 году, что оказало большое влияние на развитие связей между сторонами. Прошедшая презентация дает еще один толчок к развитию наших дружеских отношений», — сказал посол.

Тоехиса Кодзуки отметил, что Япония станет страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет летом в Екатеринбурге, и призвал японский предпринимателей к активному участию в ней.

Евгений Куйвашев выразил уверенность в том, что главная промышленная выставка страны при участии японских партнеров пройдет на высоком организационном уровне, ее результатом станут заключение новых контрактов, установление новых партнерских взаимоотношений и успешная реализация совместных проектов. Сегодня совместные проекты могут быть реализованы в русле договоренностей, которые были достигнуты в ходе встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в декабре прошлого года. Напомним, стороны обсудили расширение сотрудничества по целому ряду направлений, в числе которых — промышленность, энергетика, медицина и другие.

«Отмечу, что японские предприниматели отличаются очень взвешенным подходом к принятию решений. Но если уж они выразили готовность к сотрудничеству, можно быть уверенным в том, что проекты будут реализованы. Поэтому нам важно успешно презентовать наши возможности, заинтересовать возможных партнеров. Кроме того, думаю, что японским бизнесменам будет интересно приехать в промышленное сердце нашей страны и своими глазами увидеть, что мы можем делать», — сказал Евгений Куйвашев.

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