Минобразования: Канунников уходит в отставку не из-за заявлений Ткачука
Официальной причиной ухода чиновника является выход на пенсию, 20 февраля ему исполнится 60 лет.
Официальной причиной ухода чиновника является выход на пенсию, 20 февраля ему исполнится 60 лет.
Министерство образования Омской области выступило с официальным заявлением по поводу отставки главы ведомства Сергея Канунникова и категорически опровергло, что причиной ухода был скандал, связанный с установкой камер при обеспечении ЕГЭ.
Об уходе Канунникова, руководившего министерством чуть менее двух с половиной лет, напомним, стало известно вчера. Сегодня в облправительстве эту информацию официально подтвердили, отметив, что он уходит в отпуск с начала следующей недели, с 6 февраля 2017 года, после которого в кресло министра уже не вернется, так как это отпуск с последующим увольнением.
Илья Крылич,
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Это история с «бородой» и возникает она не первый год, что и было отмечено в наших официальных комментариях. Конкретные решения по ней соответствующими органами были приняты еще летом прошлого года. События 2015 года не могут быть связаны с тем, что происходит зимой 2016 года.
В правительстве подчеркнули, что уход связан с плановым выходом на пенсию. Сергей Канунников, напомним, возглавил омское Минобразования в сентябре 2014 года. Пенсионного возраста он еще не достиг, 60 лет ему исполнится лишь через две недели, 20 февраля 2017 года.
Уходу Канунникова предшествовали скандальные заявления исполнительного директора компании «Омские кабельные сети» Олега Афанасьева и заместителя гендиректора медиахолдинга «Слово» Андрей Ткачука (оба представители созданного ими общественного движения «Оплот») о коррупционных нарушениях в ходе подготовки к ЕГЭ. По словам общественников, траты на эти цели ежегодно составляют 14−16 млн рублей, а компания, устанавливающая технику, каждый год использует одни и те же камеры.
В Минобразования обвинения опровергли, отметив, что чистоту открытых конкурсов уже проверяла прокуратура и у правоохранителей никаких претензий не возникло.