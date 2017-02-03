Минобразования: Канунников уходит в отставку не из-за заявлений Ткачука

Министерство образования Омской области выступило с официальным заявлением по поводу отставки главы ведомства Сергея Канунникова и категорически опровергло, что причиной ухода был скандал, связанный с установкой камер при обеспечении ЕГЭ.

Об уходе Канунникова, руководившего министерством чуть менее двух с половиной лет, напомним, стало известно вчера. Сегодня в облправительстве эту информацию официально подтвердили, отметив, что он уходит в отпуск с начала следующей недели, с 6 февраля 2017 года, после которого в кресло министра уже не вернется, так как это отпуск с последующим увольнением.

Илья Крылич, пресс-секретарь министерства образования Омской области: