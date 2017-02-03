Генерал-майор Александр Перязев возглавит 20-ю армию в Воронеже
Это третья смена командующего с 2015 года.
Это третья смена командующего с 2015 года.
Новым командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией станет
С 2015 года в 20-й гвардейской общевойсковой армии меняется уже третий командующий. Назначенный главой армии в июле 2015 года
Минобороны перевело штаб 20-й гвардейской общевойсковой армии из Нижегородской области в Воронеж в 2015 году. В Воронеж 20-я армия вернулась после восьмилетнего перерыва. Созданная на базе 4-й гвардейской ТА в 1960 году 20-я армия дислоцировалась в ГДР. После вывода советских войск из Германии управление объединения находилось в Воронежской области с 1991 по 2007 год, затем — в поселке Мулино Нижегородской области.
Справка РИА «Воронеж»
Александр Перязев родился 26 декабря 1965 года в селе Ключи в Алтайском крае, сообщается на сайте Минобороны. В 1983 году поступил в Киевское высшее общевойсковое командное училище. После его окончания служил в Сибирском военном округе и прошел путь от командира разведывательного взвода до командира мотострелкового батальона.
После окончания в 1997 году Военной академии имени Фрунзе служил в Сухопутных войсках в Сибирском,
В 2010 году окончил военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. С 2010 года по 2011 год был начальником управления боевой подготовки Дальневосточного военного округа, с 2011 года до октября 2013 года занимал должность начальника управления подготовки войск Восточного военного округа. После этого перешел в 68-й армейский корпус Восточного военного округа.
Участник боевых действий, награжден орденами и медалями.