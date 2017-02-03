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09:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Генерал-майор Александр Перязев возглавит 20-ю армию в Воронеже

Это третья смена командующего с 2015 года.

Новым командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией станет генерал-майор Александр Перязев, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минобороны в пятницу, 3 февраля. Пока Перязев — командир 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, который дислоцируется на Сахалине.

Генерал-майор уже руководит 20−1 армией в статусе исполняющего обязанности, но личному составу еще не представлен, добавил «Коммерсантъ». По словам источников издания, новое назначение Перязева может расцениваться как повышение.

С 2015 года в 20-й гвардейской общевойсковой армии меняется уже третий командующий. Назначенный главой армии в июле 2015 года генерал-майор Сергей Кузовлев перешел на должность командующего в 58-ю армию Южного военного округа спустя год — в августе 2016-го. Тогда его место занял генерал-майор Евгений Никифоров, но руководил 20-й армией недолго — до января 2017-го. Сейчас Никифоров возглавляет 58-ю армию Южного военного округа.

Минобороны перевело штаб 20-й гвардейской общевойсковой армии из Нижегородской области в Воронеж в 2015 году. В Воронеж 20-я армия вернулась после восьмилетнего перерыва. Созданная на базе 4-й гвардейской ТА в 1960 году 20-я армия дислоцировалась в ГДР. После вывода советских войск из Германии управление объединения находилось в Воронежской области с 1991 по 2007 год, затем — в поселке Мулино Нижегородской области.

Справка РИА «Воронеж»

Александр Перязев родился 26 декабря 1965 года в селе Ключи в Алтайском крае, сообщается на сайте Минобороны. В 1983 году поступил в Киевское высшее общевойсковое командное училище. После его окончания служил в Сибирском военном округе и прошел путь от командира разведывательного взвода до командира мотострелкового батальона.

После окончания в 1997 году Военной академии имени Фрунзе служил в Сухопутных войсках в Сибирском, Северо-Кавказском военных округах и Закавказье на должностях начальника штаба — заместителя командира мотострелкового полка, заместителя командира мотострелкового полка, командира учебного полка, начальника штаба — заместителя командира танковой дивизии, командира мотострелковой бригады, командира военной базы.

В 2010 году окончил военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. С 2010 года по 2011 год был начальником управления боевой подготовки Дальневосточного военного округа, с 2011 года до октября 2013 года занимал должность начальника управления подготовки войск Восточного военного округа. После этого перешел в 68-й армейский корпус Восточного военного округа.

Участник боевых действий, награжден орденами и медалями.

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