Проблемы малочисленных народов Дальнего Востока поднимут на федеральный уровень

Хабаровск, 3 февраля, AmurMedia.

Проблемы и предложения по улучшению жизни представителей коренных народов Дальнего Востока поднимут до федерального уровня при помощи новой программы. Проект получил название «Народная программа: Коренные — 2021», и в его цели входит рассмотрение проблем, с которыми сталкиваются малочисленные народы Хабаровского края, сообщает корр. ИА AmurMedia.

С 1 февраля Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, возглавляемая депутатом Государственной думы Григорием Ледковым, объявила о сборе предложений в «Народную программу: Коренные — 2021». Свои предложения можно будет внести вплоть до 1 марта. «Народная программа: Коренные — 2021» отразит основные приоритеты Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Лучшие предложения, получившие одобрения комитета и общественности, будут представлены на съезде Ассоциации в Ямало-Ненецком автономном округе 24 марта.

По заверению президента ассоциации коренных малочисленных народов севера Хабаровского края Любовь Одзял, необходимость в подобном проекте созрела еще давно, поскольку многие программы призванные помочь коренным жителям края уже давно не работают. А это значит: никаких льгот, социальной и финансовой помощи.

— В течение месяца мы будем принимать заявки не только от представителей малочисленных коренных народов. Любой желающий может внести свое предложение. По окончанию приема, координационный совет рассмотрит все заявки, а после мы выставим их на общественное обсуждение. Эта инициатива поступила об общероссийской ассоциации малочисленных коренных народов, однако необходимость в подобной программе возникла уже давно. Многие из старых программ, такие «Дети севера», перестали работать. Что касается целенаправленной политики помощи представителям малочисленных коренных народов, то её практически нет, — сообщила Любовь Одзял.

При этом, программа «Коренные — 2021» преследует сразу две цели: решить острые проблемы и привлечь внимание правительства к нуждам коренных народов.

— Национальные села всегда были в конце. Хабаровск и прочие крупные объекты всегда в приоритете, а поселения, в которых живут представители малочисленных народов, остаются позади. Через эту программу мы, в том числе хотим привлечь властей, в том числе и федеральных, к нашим проблемам. У нас существует множество проблем: плохое состояние дорог, школ, поселений. Нужно улучшать медицину, повышать количество машин скорой помощи, — добавила Любовь Одзял.

С начала старта программы прошло только несколько дней, а руководитель «Объединения по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья» Леонид Сунгоркин уже готов представить несколько своих предложений. — На мой взгляд, необходимо ввести реестр представителей коренных малочисленных народов. У нас существует перепись, но она проводится крайне редко. А ведь мы должны постоянно знать, сколько у нас проживает коренных жителей. Второе направление, которое нужно сделать — это развитие традиционного ремесла. Это могло бы помочь в развитие внутреннего туризма. Кроме того необходимо обратить внимание на СМИ, ориентированные на представителей малочисленных народностей. У нас в крае проживает около 20 тысяч коренных жителей, и для них должны существовать свои программы. Раньше я вел одну из таких программа, однако из-за проблем с финансированием, нам пришлось закрыться, — сообщил Леонид Сунгоркин.

При этом, руководитель объединения отметил, что для помощи коренным жителям Хабаровского края, необходимо внести небольшие поправки в законодательство.

— В одном месте принимаются одни законы, в другом, другие. Так, например, в Якутии представители малочисленных коренных народов могут вылавливать для своих нужд столько рыбы, сколько он сможет освоить. Для них попросту отменены квоты. В Хабаровском крае разрешено вылавливать до 50 кг киты. Для сравнения, в Якутии раньше была квота в 800 кг рыбы. Нужно сделать так, чтобы для всех коренных жителей существовала одна правовая программа, — добавил Леонид Сунгоркин.

Но, несмотря на все эти предложения, Леонид Сунгоркин отказался вступать в ассоциацию, заявив, что это объединение старается помогать в первую очередь «своим».

— Но мы вряд ли будет вступать в эту программу, поскольку ранее я уже неоднократно выдвигал предложения Григорию Ледкову. Мы пытались наладить контакт, но у нас так ничего не получилось. Цели то они ставят перед собой глобальные, но на самом деле, они спешат помочь в первую очередь «своим», — рассказал Леонид Сунгоркин.