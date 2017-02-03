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10:37 (мск), источник: Коммерсантъ

В Краснокамске объявлен конкурс по выборам главы района

Сегодня на внеочередном заседании земсобрания Краснокамского района депутаты приняли положение о проведении конкурса по отбору кандидатов на замещение должности главы Краснокамского района, а также утвердили «дорожную карту» по проведению конкурсных процедур. Об этом «Ъ» сообщил источник в депутатском корпусе.

Спикер земсобрания Григорий Новиков эту информацию подтвердил, отметив, что решение о начале конкурсных процедур было принято большинством голосов.

По его словам, земсобрание назначило свою часть конкурсной комиссии — в нее вошли сам спикер, а также депутаты Юрий Ильюшенко и Вадим Артемов, и сегодня направят письмо на имя губернатора с просьбой направить в комиссию своих представителей.

«Если все пойдет нормально, то всю процедуру мы планируем провести с 10 февраля до 29 марта, на этот день запланировано заседание земсобрания, где из двух отобранных комиссией претендентов депутаты выберут нового главу района», — пояснил господин Новиков.

Полномочия действующего главы района Юрия Крестьянникова, избранного на эту должность в 2012 году, истекают в начале марта. Источники, близкие к администрации губернатора, сообщили «Ъ», что краевые власти не исключают переизбрание господина Крестьянникова главой района, во всяком случае они хотели бы видеть его в числе участников конкурса.

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