В Краснокамске объявлен конкурс по выборам главы района

Спикер земсобрания Григорий Новиков эту информацию подтвердил, отметив, что решение о начале конкурсных процедур было принято большинством голосов.

По его словам, земсобрание назначило свою часть конкурсной комиссии — в нее вошли сам спикер, а также депутаты Юрий Ильюшенко и Вадим Артемов, и сегодня направят письмо на имя губернатора с просьбой направить в комиссию своих представителей.

«Если все пойдет нормально, то всю процедуру мы планируем провести с 10 февраля до 29 марта, на этот день запланировано заседание земсобрания, где из двух отобранных комиссией претендентов депутаты выберут нового главу района», — пояснил господин Новиков.



Полномочия действующего главы района Юрия Крестьянникова, избранного на эту должность в 2012 году, истекают в начале марта. Источники, близкие к администрации губернатора, сообщили «Ъ», что краевые власти не исключают переизбрание господина Крестьянникова главой района, во всяком случае они хотели бы видеть его в числе участников конкурса.