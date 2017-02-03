Михаил Бабич оценил ход строительства всех ключевых объектов к ЧМ по футболу — 2018 в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-служба приволжского полпреда, 2 февраля Михаил Бабич посетил ряд строящихся объектов спортивной и транспортной инфраструктуры в Нижнем Новгороде.

Рабочую поездку по столице Приволжья Михаил Бабич начал с посещения III очереди Южного обхода. Данный участок федеральной автодороги М7 был запущен в эксплуатацию в сентябре 2016 года. В результате произошло существенное снижение количества транзитного транспорта по магистральным улицам Нижнего Новгорода. В настоящее время трафик по Южному обходу составляет 15 тыс. автомобилей в сутки.

Далее полномочный представитель президента в ПФО ознакомился со строительством новой автодороги, которая соединит аэропорт «Стригино» и проспект «Молодёжный». Общий объем финансирования проекта по реконструкции проспекта составляет более 3,8 млрд. рублей, из которых 3,6 млрд. — средства федерального бюджета.

Также Михаил Бабич ознакомился с ходом строительства основного объекта к мундиалю 2018 года — стадиона «Нижний Новгород». Стоимость проекта составляет почти 17 млрд. рублей, эти средства полностью выделяются из федерального бюджета. В настоящее время здесь возведены все 5 этажей арены, которая будет вмещать 45 тысяч зрителей. Плановый срок окончания всех работ — декабрь 2017 года.

Михаил Бабич также оценил ход строительства второго Борского моста через р. Волга, который призван значительно улучшить ситуацию с автомобильным движением между Нижним Новгородом и Бором, а также решить проблему заторов в микрорайоне «Мещерское озеро». Помимо мостовой переправы проект предусматривает расширение автодороги до ст. Толоконцево до четырех полос. Окончание работ запланировано на конец июля текущего года.

Ещё один объект, со строительством которого ознакомился полномочный представитель президента России в ПФО, — новая станция нижегородского метро «Стрелка». В настоящее время завершена проходка правого тоннеля, левый тоннель пройден метростроевцами на четверть. Из 10,4 млрд. рублей, выделяемых на реализацию проекта, 60% — средства федерального бюджета.

В последующем в рамках президентского контроля за подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года Михаил Бабич намерен ознакомиться с ходом строительства объектов спортивной и транспортной инфраструктуры в других городах округа, принимающих матчи крупнейшего международного спортивного турнира.