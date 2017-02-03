Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Фитнес-гуру инстаграма могут быть психически нездоровы
Жена известного актера пришла на мероприятие с надписью на груди
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Подросток целый год выдавал себя за оперативника
Голый русский турист с ножом напал на прохожих
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Кайли Миноуг бросила жениха из-за измен
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина» для демонстрации силы
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
8Испанские демоны пробуждают весну
12:29 (мск), источник: НТА-Приволжье

Михаил Бабич оценил ход строительства всех ключевых объектов к ЧМ по футболу — 2018 в Нижнем Новгороде

Полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич оценил ход строительства всех ключевых объектов к ЧМ по футболу — 2018 в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба приволжского полпреда, 2 февраля Михаил Бабич посетил ряд строящихся объектов спортивной и транспортной инфраструктуры в Нижнем Новгороде.

Рабочую поездку по столице Приволжья Михаил Бабич начал с посещения III очереди Южного обхода. Данный участок федеральной автодороги М7 был запущен в эксплуатацию в сентябре 2016 года. В результате произошло существенное снижение количества транзитного транспорта по магистральным улицам Нижнего Новгорода. В настоящее время трафик по Южному обходу составляет 15 тыс. автомобилей в сутки.

Далее полномочный представитель президента в ПФО ознакомился со строительством новой автодороги, которая соединит аэропорт «Стригино» и проспект «Молодёжный». Общий объем финансирования проекта по реконструкции проспекта составляет более 3,8 млрд. рублей, из которых 3,6 млрд. — средства федерального бюджета.

Также Михаил Бабич ознакомился с ходом строительства основного объекта к мундиалю 2018 года — стадиона «Нижний Новгород». Стоимость проекта составляет почти 17 млрд. рублей, эти средства полностью выделяются из федерального бюджета. В настоящее время здесь возведены все 5 этажей арены, которая будет вмещать 45 тысяч зрителей. Плановый срок окончания всех работ — декабрь 2017 года.

Михаил Бабич также оценил ход строительства второго Борского моста через р. Волга, который призван значительно улучшить ситуацию с автомобильным движением между Нижним Новгородом и Бором, а также решить проблему заторов в микрорайоне «Мещерское озеро». Помимо мостовой переправы проект предусматривает расширение автодороги до ст. Толоконцево до четырех полос. Окончание работ запланировано на конец июля текущего года.

Ещё один объект, со строительством которого ознакомился полномочный представитель президента России в ПФО, — новая станция нижегородского метро «Стрелка». В настоящее время завершена проходка правого тоннеля, левый тоннель пройден метростроевцами на четверть. Из 10,4 млрд. рублей, выделяемых на реализацию проекта, 60% — средства федерального бюджета.

В последующем в рамках президентского контроля за подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года Михаил Бабич намерен ознакомиться с ходом строительства объектов спортивной и транспортной инфраструктуры в других городах округа, принимающих матчи крупнейшего международного спортивного турнира.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Захарова: варварскому налету на Донецк нет оправдания
Белоруссия подала на Россию в суд за сокращение поставок нефти
СМИ назвали сроки отмены виз между Украиной и ЕС
«Ъ»: в России появилась новая схема отмывания денег
Иностранные компании уходят из Китая
Хакеры: МОК просит у Макларена сведения о российских чиновниках
Процедура освидетельствования на опьянение будет изменена
Спорт
Последний шанс притормозить «Челси»: анонс матчей выходных Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место премьер-лиги
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Штрафы за недострой предложили отменить
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь