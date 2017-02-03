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10:56 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

С довыборов в гордуму Екатеринбурга снимают двух кандидатов

Не смогли собрать подписи.

Источник: УралИнформБюро

3 февраля избирательная комиссия Екатеринбурга рассмотрит вопрос о снятии двух кандидатов с довыборов в гордуму. Сергей Чистяков (округ № 8) и Дмитрий Кириллов (округ № 14) не смогли собрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку, сообщает «Уралинформбюро».

Довыборы в гордуму уральской столицы пройдут 18 марта 2017 года. Проводятся они в связи с тем, что осенью 2016 года два депутата сдали свои мандаты. Игорь Володин ушел в Заксобрание Свердловской области, Светлана Учайкина стала областным министром культуры.

Всего на довыборы заявлялись 19 кандидатов. Четверо из них позже отказались от предвыборной гонки.

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