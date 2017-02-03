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10:57 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Прикамского депутата лишили мандата за утаенную квартиру

ПЕРМЬ, 3 февраля, РИА ФедералПресс. По требованию прокурора прекращены полномочия депутата Осинского городского поселения в связи с нарушением требований антикоррупционного законодательства.

В ходе проверки прокуратура выявила, что народная избранница указала неполные и недостоверные сведения о доходах, а также сведения о своих обязательствах имущественного характера.

В частности, депутат при заполнении декларации «забыла» указать сведения о принадлежащей ей квартире. Кроме того, один из разделов документа она заполнила не полностью и не поставила свою подпись.

«В связи с этим, прокурором в думу Осинского городского поселения было внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Указанное представление рассмотрено на заседании думы Осинского городского поселения — представительным органом принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата, допустившего нарушение требований законодательства о противодействии коррупции», — сообщили в надзорном ведомстве.

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