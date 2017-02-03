Лукашенко требует безусловного выполнения требования о повышении средней зарплаты до $500 в 2017 году
«Кровь из носа, но $500 должны быть обеспечены», — сказал глава государства.
«Кровь из носа, но $500 должны быть обеспечены», — сказал глава государства.
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Требование о повышении в Беларуси средней заработной платы до $500 в 2017 году должно быть выполнено.
Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
«Кровь из носа, но $500 должны быть обеспечены, — сказал глава государства. — Это не спонтанно названная цифра. Более того, мы это уже проходили. И в декабре прошлого года в стране было $412. Осталось совсем немного».
«Средняя зарплата в стране $500 — это то, что государство должно помочь заработать человеку, чтобы он
Президент подчеркнул, что при невыполнении этой задачи «ни один в правительстве с портфелем не останется».