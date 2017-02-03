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11:22 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко требует безусловного выполнения требования о повышении средней зарплаты до $500 в 2017 году

«Кровь из носа, но $500 должны быть обеспечены», — сказал глава государства.

Источник: AP 2016

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Требование о повышении в Беларуси средней заработной платы до $500 в 2017 году должно быть выполнено.

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

«Кровь из носа, но $500 должны быть обеспечены, — сказал глава государства. — Это не спонтанно названная цифра. Более того, мы это уже проходили. И в декабре прошлого года в стране было $412. Осталось совсем немного».

«Средняя зарплата в стране $500 — это то, что государство должно помочь заработать человеку, чтобы он мало-мальски мог жить в той социально-экономической системе, которую мы создали. Все остальное (выше $500. — Прим. БЕЛТА) — не запрещается, приветствуется. Мы живем в рыночной экономике — кто сколько заработает», — добавил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что при невыполнении этой задачи «ни один в правительстве с портфелем не останется».

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