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10:55 (мск), источник: УНИАН

СМИ: Глава МИД Украины посетил Израиль с необъявленным визитом

Израиль с краткосрочным визитом посетил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщают СМИ.

Источник: УНИАН

По данным источников изданий Курсор и Вести. Израиль по-русски, Климкин 2 февраля провел ряд встреч с выскопоставленными представителями правительства Израиля.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора договорились об активизации политического и экономического сотрудничества двух государств. Была достигнута договоренность о визите премьер-министра Украины в Израиль.

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Ранее визит Владимира Гройсмана в Израиль планировался на 27—28 декабря 2016 года, но не состоялся. Премьер-министр Израиля 24 декабря объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги.

Отмена визита была связана с ситуацией вокруг голосования в Совете безопасности ООН резолюции, которая призывала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совета безопасности ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию, и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

В резолюции отмечается, что политика Израиля в отношении строительства поселений на Западном берегу реки Иордан и строительства в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права и является препятствием для израильско-палестинского урегулирования.

Израильская сторона весьма негативно отреагировала на результаты этого голосования.

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