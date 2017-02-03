СМИ: Глава МИД Украины посетил Израиль с необъявленным визитом

Как сообщал УНИАН, 1 февраля президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора договорились об активизации политического и экономического сотрудничества двух государств. Была достигнута договоренность о визите премьер-министра Украины в Израиль.

По данным источников изданий Курсор и Вести. Израиль по-русски, Климкин 2 февраля провел ряд встреч с выскопоставленными представителями правительства Израиля.

Украинского посла вызвали к Нетаньяху после антиизраильского голосования в СБ ООН

Ранее визит Владимира Гройсмана в Израиль планировался на 27—28 декабря 2016 года, но не состоялся. Премьер-министр Израиля 24 декабря объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги.

Отмена визита была связана с ситуацией вокруг голосования в Совете безопасности ООН резолюции, которая призывала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совета безопасности ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию, и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

В резолюции отмечается, что политика Израиля в отношении строительства поселений на Западном берегу реки Иордан и строительства в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права и является препятствием для израильско-палестинского урегулирования.

Израильская сторона весьма негативно отреагировала на результаты этого голосования.