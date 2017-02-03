СМИ: Глава МИД Украины посетил Израиль с необъявленным визитом
Израиль с краткосрочным визитом посетил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщают СМИ.
Израиль с краткосрочным визитом посетил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщают СМИ.
По данным источников изданий Курсор и Вести. Израиль
Как сообщал УНИАН, 1 февраля президент Украины Петр Порошенко и
Ранее визит Владимира Гройсмана в Израиль планировался на
Отмена визита была связана с ситуацией вокруг голосования в Совете безопасности ООН резолюции, которая призывала Израиль прекратить строительство поселений на палестинских территориях. Из 15 членов Совета безопасности ООН 14, включая Украину, проголосовали за резолюцию, и только США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.
В резолюции отмечается, что политика Израиля в отношении строительства поселений на Западном берегу реки Иордан и строительства в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права и является препятствием для
Израильская сторона весьма негативно отреагировала на результаты этого голосования.